











В Беларуси впервые определят самый улыбчивый город. Масштабный челлендж запустил по всей стране бренд мороженого «ТОП». Любой желающий может поддержать родной город своей улыбкой и тем самым повысить его рейтинг.





Согласно исследованиям Gallup, белорусы вновь признаны одними из самых неэмоциональных и неулыбчивых в мире. Бренд мороженого «ТОП» предложил убедиться в обратном. Так возникла идея выяснить, в каком из городов страны живут самые улыбчивые люди, пишет Thinktanks.by





«Сейчас особенно важно сохранять позитивный настрой и вызывать хорошие эмоции. Даже если повседневные дела и заботы поглощают, всегда есть минутка, чтобы вспомнить о приятном, улыбнуться или поделиться настроением с друзьями и близкими. Теперь же заодно можно помочь своему родному городу стать самым улыбчивым в Беларуси», – поясняют в компании «Санта Бремор».





Принять участие в соревновании и поддержать свой город может любой житель Беларуси независимо от возраста. «Счетчик позитива» работает в режиме онлайн. Механика проста: нужно зайти на topsmile.by и после простой авторизации нажать на кнопку «Улыбнуться». Там же можно создать фотоколлаж в стиле ТОП или поиграть в онлайн-игру и поделиться результатами с друзьями.



