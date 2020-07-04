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Брестский производитель мороженого запустил челлендж, благодаря которому в Беларуси назовут самый улыбчивый город

Рейтинг самых улыбчивых городов составят на основе количества собранных улыбок, но пропорционально численности жителей в каждом населенном пункте.




В Беларуси впервые определят самый улыбчивый город. Масштабный челлендж запустил по всей стране бренд мороженого «ТОП». Любой желающий может поддержать родной город своей улыбкой и тем самым повысить его рейтинг.

Согласно исследованиям Gallup, белорусы вновь признаны одними из самых неэмоциональных и неулыбчивых в мире. Бренд мороженого «ТОП» предложил убедиться в обратном. Так возникла идея выяснить, в каком из городов страны живут самые улыбчивые люди, пишет Thinktanks.by.

«Сейчас особенно важно сохранять позитивный настрой и вызывать хорошие эмоции. Даже если повседневные дела и заботы поглощают, всегда есть минутка, чтобы вспомнить о приятном, улыбнуться или поделиться настроением с друзьями и близкими. Теперь же заодно можно помочь своему родному городу стать самым улыбчивым в Беларуси», – поясняют в компании «Санта Бремор».

Принять участие в соревновании и поддержать свой город может любой житель Беларуси независимо от возраста. «Счетчик позитива» работает в режиме онлайн. Механика проста: нужно зайти на topsmile.by и после простой авторизации нажать на кнопку «Улыбнуться». Там же можно создать фотоколлаж в стиле ТОП или поиграть в онлайн-игру и поделиться результатами с друзьями.
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