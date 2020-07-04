В Будславе, местечке, что в Мядельском районе Минской области, первого и второго июля состоялись торжества, посвященные Богоматери. Последние тридцать лет этот праздник широко отмечается в Беларуси. В Будслав приезжают и приходят в эти дни верующие со всей Беларуси. Для многих это долгожданное время для совершения паломничества – чтобы пройти к будславскому костелу пешком от нескольких километров до нескольких сотен. Такие путешествия могут занять несколько дней.

Надо сказать, что будславский фестиваль проходит уже на протяжении нескольких столетий, он широко отмечался во времена II Речи Посполитой. Проходил он и во времена воинственного атеизма, только не так широко. А его возрождение пришлось на начало 1990-х годов. В 2018 году этот фестиваль вошел в список нематериальных ценностей человечества ЮНЕСКО.

В этом году из-за пандемию костел решил не проводить коллективных паломничеств, но не запретил индивидуальные. Поэтому некоторые верующие этим воспользовались.









В этом году Геннадий Бервеченок, житель Глубокого, шел из Росицы до Будслава восемь дней пешком, это более 230 километров. Почему из Росицы? Ведь в 1943 году нацисты сожгли здесь живыми более полутора тысяч жителей, а вместе с ними двух католических священников, Антония Лещевича и Юрия Каширу. Ксендзов каратели хотели отпустить, но они остались вместе со своими верующими. Папа Иоанн Павел II причислил их к лику благословенных.





Геннадий и раньше совершал такие путешествия с друзьями, а теперь решил осилить путь один. Говорит, что дни были наполнены молитвами за Беларусь.





«Я шел с одной главной интенцией – научиться доверять Богу», – говорит он.

А настоятель Красного костела в Минске 70-летний ксендз Владислав Завальнюк до Будслава доехал на моноколесе. Его путь составил около 130 километров и занял три дня. На этом пути были разные трудности: ветер, солнце, дождь, но впечатление от такого необычного путешествия – очень положительное. Он планирует в следующем году побудить несколько десятков молодых людей вместе отправиться на моноколесах в Будслав.





«Это ставится в жертву для похвалы Богородицы, молитва за наш край, за будущее, чтобы люди думали не только о ежедневном хлебе, но как говорит Христос: «Не единым хлебом живет человек». Нужно, чтобы нас вдохновляла вера, которую мы унаследовали от предков», – отметил священник.





Главную мессу возглавил Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. В своем слове к верующим он сказал:





«Иисус умерил бурю на море и сказал апостолам не бояться. Также и мы не должны бояться и настежь отворить двери наших сердец Иисусу, чтобы он был в нас и в нашем народе, который выбирает свое будущее. Корабль, имя которому Беларусь, сегодня находится на взбудораженном социально-политическими волнами море. Выборы президента, которые перед нами, должны быть честными, свободными и справедливыми. Они должны проходить в духе взаимоуважения между различными политическими силами. Бог зовет нас к этой миссии, и мы должны ее выполнить. Ведь, если не мы, то кто? Если не сегодня, то когда?»





К совершению Евхаристии присоединились другие белорусские иерархи и священники.





В прошлые годы на празднике собиралось до несколько десятков тысяч. В этом году из-за опасной ситуации в Беларуси в связи с пандемией приняли участие в празднованиях более тысячи верующих.

И хотя пандемия помешала достойно отметить этот праздник, погода в этом году поспособствовала празднику. Будславский фестиваль редко обходится без дождей, а в этом году их почти не было.





Белорусские власти остались верны своим традициям последних лет: и в Будславе не обошлось без автозаков, нескольких десятков сотрудников милиции, при том, что католический праздник всегда проходил в праздничной доброжелательной атмосфере.





Завершились торжества процессией с копией иконы Матери Божьей Будславской, фигурой небесного патрона костела в Беларуси Святого Архангела Михаила и иконой святой Барбары, которой епископы благословили из Национального санктуария всю Беларусь.





все фото: Белсат



