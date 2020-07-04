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Принцы Гарри и Уильям помирились

В последние месяцы отношения между британскими принцами Уильямом и Гарри заметно улучшились.


Как сообщает Fox News, главный редактор телеканала о королевской семье True Royalty TV Ник Буллен (Nick Bullen) считает, что братья помирились. Его источники, знакомые с Гарри и Уильямом, утверждают, что принцы регулярно общаются и звонят друг другу по Zoom.

"Я думаю, что во время карантина им, как и многим другим семьям, пришлось задуматься о том, что для них действительно важно, - говорит Буллен. - И, по-моему, оба понимают, что их отношения невероятно важны".

По его информации, решение Гарри уйти из королевской семьи обидело Уильяма. На январских переговорах в Сандрингемском дворце, где решалась дальнейшая судьба Гарри, Уильям занимал жесткую позицию и настаивал на том, что его брат должен либо остаться и сохранить свои полномочия в королевской семье, либо уйти и потерять их полностью.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше королевское высочество", государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств, пишет ru.oxu.az
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