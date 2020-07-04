Принцы Гарри и Уильям помирились





Как сообщает Fox News, главный редактор телеканала о королевской семье True Royalty TV Ник Буллен (Nick Bullen) считает, что братья помирились. Его источники, знакомые с Гарри и Уильямом, утверждают, что принцы регулярно общаются и звонят друг другу по Zoom.





"Я думаю, что во время карантина им, как и многим другим семьям, пришлось задуматься о том, что для них действительно важно, - говорит Буллен. - И, по-моему, оба понимают, что их отношения невероятно важны".





По его информации, решение Гарри уйти из королевской семьи обидело Уильяма. На январских переговорах в Сандрингемском дворце, где решалась дальнейшая судьба Гарри, Уильям занимал жесткую позицию и настаивал на том, что его брат должен либо остаться и сохранить свои полномочия в королевской семье, либо уйти и потерять их полностью.



