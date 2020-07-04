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Хоть стой, хоть падай! Лукашенко: "Мы победили коронавирус!»

Российский врач раскритиковал заявление Лукашенко о победе над коронавирусом

Учёный, врач и клинический фармаколог Александр Эдигер выразил сомнения в правдивости заявлений президента.

 Скрин видео: "Своя игра"

«Коронавирус пока никому еще не удалось побороть. В том числе в Республике Беларусь», подчеркнул учёный, который ещё является экспертом движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения. «Я считаю, что фраза "Мы победили коронавирус!" должна быть на совести того, кто это говорит», – отметил врач в своём сообщении, пишут Дни.ру.

Напомним, что в четверг, 2 июля, Александр Лукашенко во время вручения государственных наград отметил борьбе медиков с коронавирусом в Беларуси. Система здравоохранения республики выстояла, констатировал Батька. По словам Лукашенко, накал борьбы не снижается, но уже можно сказать, что Беларусь победила.
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