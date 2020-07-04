







«В МВД проводится регулярный мониторинг информации, размещаемой в интернете. Нередко она является искажённой, лживой и провокационной», — сообщила сегодня официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале и предложила ознакомиться с подборкой последних «фэйков». В этом числе и сообщение с «разоблачением» одного случая на Могилевщине, пишет mogilev.online





«Не забывают диванные эксперты подогревать интерес аудитории и по поводу пандемии Covid-19. „Новая вспышка коронавируса в N-ском РОВД Могилевской области“. Связались с отделом — все подразделения работают, руководство на месте, карантина нет. Диагноз подтвержден у пяти сотрудников. На вспышку не очень-то похоже, зато как звучит!», — пишет Чемоданова. Очевидно, под «N-ским РОВД Могилевской области» подразумевается Чериковский РОВД.





О том, что в этом подразделении сложилась неблагополучная ситуация с Covid-19 29 июня сообщил телеграм-канал «Баста!». Он же, к месту заметить, 18 мая писал, что «коронавирус добрался до Горецкого РОВД. Заражение подтвердили у дежурного и у нескольких работников. Еще несколько человек ждут результатов тестов». Но вернемся к «N-скому РОВД».









Официальный представитель МВД факт того, что зараза проникла в райотдел подтвердила и назвала количество заболевших — 5 сотрудников. И где тут «фейк»? При этом полковник милиции заметила, что «карантина нет» и иронично высказалась: «На вспышку не очень-то похоже, зато как звучит!».





К сожалению, количество сотрудников, как всей системы МВД, так и отдельных подразделений, является чуть ли не государственной тайной, а потому сложно сказать, много это или мало — пять заболевших для Чериковского РОВД? По неофициальным данным, в райотделе могут служить порядка 35-50 человек в погонах. Это следует из того, что численность населения Чериковского района, по официальным данным, составляет 13 965 человек, из которых в городе проживает 8 222, в сельской местности — 5 743.





Не исключено, что в штате райотдела имеются и гражданские люди, так называемый вольнонаемный персонал. Но важно даже не эти цифири, а то, о чем забыла сказать официальный представитель МВД.





У каждого заболевшего есть так называемые контакты первого уровня, а это значит, что все они должны уйти на больничный и находиться в изоляции не меньше двух недель. Как того и требуют протоколы Минздр а. Можно предположить, что пятеро заболевших коронавирусом сотрудников РОВД, прежде чем им поставили диагноз, общались и контактировали с десятками, как своих коллег, так и простых граждан. Дальше, что называется, думайте сами, но ситуация очень тревожная.





И еще один очень важный момент: а что подразумевается под понятием «вспышка болезни»? Оказывается, есть официальное толкование этого термина.





Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем сайте разъясняет:





«Вспышка болезни — это возникновение случаев заболевания в количестве, превышающем обычное для определенной общины, географического района или времени года. Вспышка болезни может возникать в ограниченном географическом районе, а может охватывать несколько стран. Она может длиться несколько дней или недель, а может продолжаться годами.





Один единственный случай заболевания инфекционной болезнью, отсутствовавшей в течение длительного времени в какой-либо группе населения или вызванной каким-либо веществом (например, бактерией или вирусом), ранее не обнаруживаемым в этой общине или этом районе, или возникновение ранее не известной болезни может также представлять собой вспышку болезни, о которой необходимо уведомлять и которую необходимо расследовать».





Авторитетная международная организация подчеркивает, что даже один случай заболевания может расцениваться как вспышка. В Чериковском РОВД, напомним, целых пять случаев. Получается, что для ВОЗ вспышка, то для белорусского МВД — «фейк»?



