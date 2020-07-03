Сегодня, 4 июля, земляне увидят парад планет





Данное явление не считается значимым с научной точки зрения, но привлекает внимание любителей астрономии, астрологии и даже теории заговора.



Учение: ничего необычного, листайте дальше

Большим парадом планет называется время, когда в линию выстраиваются шесть планет Солнечной системы — Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер и Сатурн. Существуют также понятия «малый парад», в котором участвуют четыре планеты, и «полный парад», подразумевающий, что с одной стороны от Солнца оказались все восемь планет.





Профессиональные ученые не слишком интересуются парадами планет — с точки зрения астрофизики данное расположение космических тел в Солнечной системе не является чем-то необычным и требующим дополнительного изучения, пишет «Московский комсомолец».

Астрологи: скажите им спасибо за пандемию и… устройте «романтик»

Это не первый планетный парад в 2020 году. В начале января человечество уже пережило малый «строй». По мнению некоторых астрологов, именно его мы должны «благодарить» за пандемию коронавируса, которая с невероятной скоростью распространяется по миру и никак не хочет отступать, сообщает газета «Эхо». Поэтому Большой парад планет эти эксперты ждут с опасением, считая, что июльская космическая постановка может вызвать гораздо более серьезные последствия для всех жителей нашей планеты.





Часть специалистов считает, что предстоящий парад планет не принесет ничего хорошего людям. Он может серьезно повлиять на жизнь и судьбы многих обитателей земли. Другие склоняются к тому, что драматизировать не стоит.





Так, астрологи портала Astro7 утверждают, что завтра звезды сулят гармоничный и добрый день. Но некоторым знакам зодиака придется общаться с неприятными людьми — увы, избежать встречи с завистниками или лицемерами не удастся. Зато на любовном небосклоне сегодня ярко светит солнышко. Мы сумеет наладить отношения со своими половинками, и в пары вернется романтика.

Сторонники теории заговора: завтра мы все умрем. Ну, или не завтра… но точно умрем!

Нынешний год принес миру множество испытаний — пожары, наводнения, массовые беспорядки, уровень напряженности зашкаливает и все это на фоне самой масштабной пандемии за последние сто лет. В Интернете ходит множество шуток про 2020-й год, но некоторые их шутками вовсе не считают, заявляя, что этот год как минимум определяющий для выживания человечества, как максимум — последний перед концом света.





Сторонники этой теории на предстоящий Парад планет возлагают особые «надежды», утверждая, что может появиться еще один новый агрессивный вирус, который уж точно истребит каждое живое существо ныне обитающее на нашей планете. Либо может произойти серьезное противостояние между странами, которое перерастет в Третью мировую. Или активизируются вулканы. В общем, версий множество, а реальных убеждающих фактов, конечно же, нет.

Только без паники!

И все же, будем откровенны — это далеко не первый Большой парад планет, и явно не последний. До этого Парад планет этого типа произошел в 1982 году, а следующий ожидается в 2161 и 2492 годах. Поэтому не стоит паниковать и бросаться в крайности, наука в этом смысле однозначна — специалисты подчеркивают, что положение планет не оказывает сколь бы то ни было значимого влияния на повседневную жизнь землян.





Гравитационных отклонений не будет, поэтому такие моменты носят лишь зрелищный характер. На человека это космическое действо также влиять не может. Из этого стоит сделать однозначный вывод: Парад планет — это очень красивое и зрелищное действо, которое иногда дарит нам Космос. Не более того.





Как увидеть Парад планет?

Никак. Научный директор Московского планетария Фаина Рублева сообщила «МК», что увидеть выстраивание планет в некое подобие «линии», с Земли невозможно — для этого потребовалось бы удалиться от Солнечной системы на несколько миллиардов километров. Также она обратила внимание, что Меркурий сейчас расположен таким образом, что Солнце его затмевает, поэтому наблюдать за ним не получится. Наилучшим днем для наблюдения за Юпитером станет 14 июля, а за Сатурном — 21 июля.







