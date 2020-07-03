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Администратор сообщества "Мая краіна Беларусь" покинул Беларусь

Администратор и создатель Telegram-канала "Мая краіна Беларусь" покинул территорию страны.


«За Сергеем Беспаловым началась настоящая охота, и они попытались схватить его, как они уже сделали со многими блоггерами. Однако Сергею удалось остаться на свободе и покинуть страну», - говорится в специальном сообщении.

Телеграмм-канал  "Мая краіна Беларусь" насчитывает 67 тысяч подписчиков.
"Белорусский партизан"
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