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С цепи сорвались? В Бресте задержали человека, сидящего на лавке

В Бресте задержали человека, который сидел на лавке в городском парке. Видео задержания опубликовал брестский телеграм-канал.

На записи видно, что люди сидят на лавке в парке, где проходят праздничные мероприятия по случаю Дня независимости, к сидящим приближаются 5 или 6 людей в форме и уводят человека в неизвестном направлении, пишет REFORM.by.

По информации телеграм-канала «Выборы видишь?», инцидент произошел около 18:15. На лавку у сцены села компания молодых людей в медицинских масках. К ним сразу же подошли сотрудники ОМОН, попросили одного из парней проследовать за ними и усадили в микроавтобус.

Сообщается, что сегодня в брестском парке должна была пройти «невидимая» акция солидарности. Поскольку участники ничем себя не обозначали, количество пришедших установить сложно.

В День независимости по стране прошел ряд задержаний. Так, в Гомеле была задержана активистка Елена Давыдова и Алексей Романов, в Борисове — три человека в майках с надписями «ЗИЮЛЯ». В результате грубой провокации в Мостах задержан также член инициативной группы Светланы Тихановской Александр Милюк.
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