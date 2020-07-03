— Кто-то сказал, что якобы мы подозрительно выглядим. Хотя мы были без масок, солнечные очки я сразу сняла. Никто свое лицо не прятал. Муж понял, что происходит, и начал вести аудиозапись, — говорит Елена. Эту запись она прислала в редакцию TUT.BY.

В тот момент, по словам женщины, к их компании подошли сотрудники в штатском.

— Мы остановились, когда была речь президента, постояли немного, встретили своего знакомого, которого предложили подвезти домой, после того как шторы купим. И направились к рамке, которая стояла недалеко от магазина «Каравай», — рассказывает Елена.

2 июля супруги наметили себе план: поехать в ЦУМ и купить шторы. Поскольку центр города был перекрыт, оставили машину и пошли пешком через площадь Победы. Там как раз проходило выступление Александра Лукашенко.

3 июля 2020 года, площадь Победы. Кадр из телетрансляции ОНТ





Далее, рассказывает женщина, их втроем попросили стать возле стены и предъявить паспорта. По словам Елены, ни у нее, ни у мужа документов с собой не было.





— Мы же просто ехали за шторами! В ответ я попросила предъявить документы, чтобы знать, кто к нам обращается. Затем подъехал бус, мужа стали хватать за руки. Меня не трогали. Но я в тот момент очень испугалась.





На аудиозаписи слышно, как и Елена, и ее муж несколько раз просят назвать причину внимания правоохранителей к ним.





— Ребят, может, объясните, что случилось? — спрашивает голос мужчины.





— На праздник, называется, пришли, — говорит женский голос.





На все вопросы сотрудники милиции реагируют очень вежливо, но по сути не отвечают. Затем мужской голос спрашивает, где живут супруги и куда их подвезти. Когда речь заходит о положении Елены, предлагают ей воды, спрашивают, удобно ли ей.





В конце концов голос по рации передает: «Остановите и выпустите их, пожалуйста».





— Сначала мы отказывались называть фамилии, поскольку не понимали, кто перед нами и почему нас посадили в микроавтобус. Но потом нам сказали, что иначе придется проследовать в РУВД для выяснения личности. В итоге паспортные данные записали с наших слов, провезли метров 300 по улице Захарова и отпустили недалеко от автозаков. Наше «задержание» продлилось несколько минут. Но почему это в принципе произошло, никто не объяснил. Почему людей в центре города сажают в бусы, предлагают отвезти домой? Зачем нагонять этот страх? Ни я, ни муж не привлекались, мы работаем, просто живем в этой стране. Сейчас мы пребываем в состоянии, когда не понимаем, чего ждать в следующий раз.









Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич объяснила TUT.BY, что сотрудники милиции обратились к Елене и Дмитрию для уточнения данных.





— В районе 10.30 сотрудники милиции разыскивали молодую пару за совершение административного правонарушения. Они подошли к мужчине и женщине, которые были схожи по описанию с разыскиваемыми людьми, попросили пройти в служебный транспорт. Там уточнили их данные, женщине предложили воды, а также подвезти домой. Машина отъехала недалеко от места. Уточнение данных заняло несколько минут. После молодые люди направились по своему маршруту.



