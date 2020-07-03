Еврокомиссия разрешила продавать первый препарат для лечения COVID-19

Европейская комиссия в пятницу, 3 июля, дала условное разрешение на продажу Ремдесивира для лечения COVID-19. Это первое официально разрешенное в Европейском союзе лекарство от коронавируса, сообщается на сайте Еврокомиссии.





Эффективность препарата оценивали по ускоренной процедуре, которая применяется при чрезвычайных ситуациях в сфере здравоохранения.





«Ремдесивир теперь разрешен для продажи на рынке на отдельных условиях – это один из регуляторных механизмов ЕС, созданный для облегчения раннего доступа к лекарствам, которые удовлетворяют крайнюю медицинскую потребность, в том числе в чрезвычайных ситуациях», — отмечается в сообщении.









The Guardian, пишет, что американская администрация уже закупила более 500 тысяч доз ремдесивира — первого препарата, одобренного в США и странах Европы для лечения COVID-19. Это практически все мировые запасы ремдесивира на следующие три месяца.