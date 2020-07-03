Еврокомиссия разрешила продавать первый препарат для лечения COVID-19
США уже скупили все мировые запасы ремдесивира на следующие три месяца.
Европейская комиссия в пятницу, 3 июля, дала условное разрешение на продажу Ремдесивира для лечения COVID-19. Это первое официально разрешенное в Европейском союзе лекарство от коронавируса, сообщается на сайтеЕврокомиссии.
Эффективность препарата оценивали по ускоренной процедуре, которая применяется при чрезвычайных ситуациях в сфере здравоохранения.
«Ремдесивир теперь разрешен для продажи на рынке на отдельных условиях – это один из регуляторных механизмов ЕС, созданный для облегчения раннего доступа к лекарствам, которые удовлетворяют крайнюю медицинскую потребность, в том числе в чрезвычайных ситуациях», — отмечается в сообщении.
The Guardian, пишет, что американская администрация уже закупила более 500 тысяч доз ремдесивира — первого препарата, одобренного в США и странах Европы для лечения COVID-19. Это практически все мировые запасы ремдесивира на следующие три месяца.
Ранее сообщалось, что агентство по лекарствам ЕС, которое провело ряд клинических испытаний, рекомендовало условное разрешение на продажу противовирусного препарата ремдесивир для лечения COVID-19. Европейская комиссия, получив информацию от EMA, ускорила процесс принятия решений и через 8 дней, сегодня дала условное разрешение на его продажу.
19:27 03/07/2020
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