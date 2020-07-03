В Мостах мужчина просил помощи милиции, а его задержали

Провокация в Мостах / spring96.org





Вскоре подъехали на автомобиле милиционеры. Александр Милюк попросил ему помочь, но они... задержали и его, оставили в изоляторе до суда, который назначили на понедельник, сообщает spring96.org





Правозащитники свидетельствуют, что 3 июля задержания прошли в разных городах страны. В Гомеле милиционеры схватили Елену Давыдову, Светлану Нарскину и Алексея Романова. Задержан участник инициативной группы Тихановской Евгений Климук из Скиделя. В Борисове задерживали трёх парней, которые были в майках с надписью "3ИЮЛЯ", стилизованных под 3%.

