В Мостах мужчина просил помощи милиции, а его задержали
В Мостах (Гродненская область) задержали участника инициативной группы потенциального кандидата в президенты Светланы Тихановской Александра Милюка. Он возвращался домой с сыном, когда к нему начал цепляться неизвестный мужчина — провоцировал на драку. Милюк делал видеозапись этого.
Провокация в Мостах / spring96.org
Вскоре подъехали на автомобиле милиционеры. Александр Милюк попросил ему помочь, но они... задержали и его, оставили в изоляторе до суда, который назначили на понедельник, сообщает spring96.org.
Правозащитники свидетельствуют, что 3 июля задержания прошли в разных городах страны. В Гомеле милиционеры схватили Елену Давыдову, Светлану Нарскину и Алексея Романова. Задержан участник инициативной группы Тихановской Евгений Климук из Скиделя. В Борисове задерживали трёх парней, которые были в майках с надписью "3ИЮЛЯ", стилизованных под 3%.
18:36 03/07/2020
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