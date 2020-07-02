Двое белорусов переплыли Буг и незаконно попали в Польшу
Польские пограничники 30 июня задержали двух граждан Беларуси, которые незаконно находились в Польше недалеко от госграницы. Об этом сообщает сайт strazgraniczna.pl.
Польский пограничник. Фото: strazgraniczna.pl
Наших соотечественников обнаружили возле населенного пункта Стары-Бубель. Оказалось, что мужчины вплавь преодолели реку Буг. Они признались, что пересекли границу нелегально. Нарушителей передали белорусской стороне.
Как обидно!
16:36 03/07/2020
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