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Двое белорусов переплыли Буг и незаконно попали в Польшу

Польские пограничники 30 июня задержали двух граждан Беларуси, которые незаконно находились в Польше недалеко от госграницы. Об этом сообщает сайт strazgraniczna.pl.

Польский пограничник. Фото: strazgraniczna.pl


Наших соотечественников обнаружили возле населенного пункта Стары-Бубель. Оказалось, что мужчины вплавь преодолели реку Буг. Они признались, что пересекли границу нелегально. Нарушителей передали белорусской стороне.

Как обидно!
Belmir.by
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