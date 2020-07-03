+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Знай наших! За укравшим три бутылки вина оршанцем гнались с собакой, но он успел выпить спиртное

Служебная собака по кличке Клиф помогла поймать похитившего в магазине три бутылки вина жителя Орши, но к моменту задержания он успел употребить украденное спиртное.

30 июня наряду группы задержания Оршанского отдела Департамента охраны сообщили о срабатывании тревожной сигнализации одного из магазинов райцентра. Выяснив, что неизвестный мужчина схватил с прилавка торговой точки три бутылки вина и убежал, милиционеры пустили по его следу собаку.

Милиционер-кинолог отдела охраны со служебной собакой по кличке Клиф привели наряд к подъезду одной из городских многоэтажек. Через некоторое время прямо в руки сотрудников отдела охраны и подоспевших оперов отдела уголовных расследований из подъезда вышел схожий по приметам 34-летний неоднократно судимый за разбой, грабеж и повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения оршанец.

Его немедленно задержали, однако вскоре выяснилось, что пока собака шла по следу, рецидивист успел выпить часть похищенного алкоголя. В результате в его отношении возбудили уголовное дело, сообщает Витебское ОУ Департамента охраны.
News.vitebsk.cc
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIV. ПАВЛОВИЧ-2....
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ не везёт Лукашенко
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]