30 июня наряду группы задержания Оршанского отдела Департамента охраны сообщили о срабатывании тревожной сигнализации одного из магазинов райцентра. Выяснив, что неизвестный мужчина схватил с прилавка торговой точки три бутылки вина и убежал, милиционеры пустили по его следу собаку.





Милиционер-кинолог отдела охраны со служебной собакой по кличке Клиф привели наряд к подъезду одной из городских многоэтажек. Через некоторое время прямо в руки сотрудников отдела охраны и подоспевших оперов отдела уголовных расследований из подъезда вышел схожий по приметам 34-летний неоднократно судимый за разбой, грабеж и повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения оршанец.





Его немедленно задержали, однако вскоре выяснилось, что пока собака шла по следу, рецидивист успел выпить часть похищенного алкоголя. В результате в его отношении возбудили уголовное дело, сообщает Витебское ОУ Департамента охраны.