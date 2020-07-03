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В Березинском районе 87-летний мужчина двое суток блуждал по лесу, его нашли спасатели

В поисках участвовал 31 человек


Мужчина ушел в лес 30 июня – известно, что он собирался в соседнюю деревню Борки, возможно, путь лежал именно через лес. Мобильного телефона у него с собой не было, связаться с ним было невозможно.

В поисках мужчины участвовали милиционеры, районные спасатели, работники пожарного аварийно-спасательного отряда МЧС. Позже присоединились и спасатели соседнего Борисовского района. Всего в поиске участвовал 31 человек, привлекалось шесть единиц техники.

Днем 2 июня мужчину нашли – в лесу он провел два дня. Пенсионера госпитализировали в Березинскую центральную районную больницу.

Поиски пожилых людей в лесу сейчас ведутся едва ли не каждый день. Недавно в лесу Кировского района потерялась 81-летняя женщина. Ее нашли спустя почти трое суток. Выяснилось, что женщина слабослышащая, болеет сахарным диабетом. Воды и еды у нее с собой не было.
KP.by
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