В Витебской области микроавтобус съехал в кювет: пострадали 12 человек
Около деревни Левши в Шумилинском районе Витебской области произошло ДТП, в котором пострадали двенадцать человек.
Об этом cообщает пресс-служба МЧС.
Сообщается, что микроавтобус, следовавший по маршруту «Витебск-Полоцк», съехал в кювет около деревни Левши и опрокинулся.
В результате ДТП пострадали водитель и одиннадцать (из них один ребенок) из четырнадцати пассажиров микроавтобуса. С травмами различной степени тяжести госпитализированы восемь пострадавших.
Причина ДТП устанавливается.
12:06 03/07/2020
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