



Об этом cообщает пресс-служба МЧС.





Сообщается, что микроавтобус, следовавший по маршруту «Витебск-Полоцк», съехал в кювет около деревни Левши и опрокинулся.





В результате ДТП пострадали водитель и одиннадцать (из них один ребенок) из четырнадцати пассажиров микроавтобуса. С травмами различной степени тяжести госпитализированы восемь пострадавших.





Причина ДТП устанавливается.