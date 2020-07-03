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В Витебской области микроавтобус съехал в кювет: пострадали 12 человек

Около деревни Левши в Шумилинском районе Витебской области произошло ДТП, в котором пострадали двенадцать человек.


Об этом cообщает пресс-служба МЧС.

Сообщается, что микроавтобус, следовавший по маршруту «Витебск-Полоцк», съехал в кювет около деревни Левши и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали водитель и одиннадцать (из них один ребенок) из четырнадцати пассажиров микроавтобуса. С травмами различной степени тяжести госпитализированы восемь пострадавших.

Причина ДТП устанавливается.
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