— Сейчас в стране регистрируется около 300 случаев коронавируса в день. Но на примере нашей мамы видим, что происходит. А сколько еще таких, как мы, потерявших своих родных и близких? Возможно, цифры пошли на спад на бумаге, а не в действительности. Зачем мы рассказываем эту историю? Чем она отличается от других, таких же? Вдруг люди ее прочтут и перестанут быть беспечными. Выходишь в город, а там уже все без масок, сидят на летних террасах, расслабились, но коронавирус никуда не ушел, не нужно заблуждаться на этот счет. Наша семья похоронила маму, у друга дедушка скончался от COVID-19, — рассказывает Юлия, дочка умершей Галины Флорьяновны.





Когда в феврале началась эпидемия, семья решила, что на время стоит сократить контакты и перестать приезжать друг к другу в гости. 68-летняя Галина Флорьяновна жила в Гродно в частном доме вместе с мужем Тадеушем Вацлавовичем, первым себя плохо почувствовал супруг. Как рассказывают TUT.BY их родные, у мужчины 18 мая поднялась температура до 38,5, появился кашель, слабость, боль в груди.





— Мы предполагаем, папа заразился на работе, — отмечает Никита, зять Галины Флорьяновны. — Через несколько дней, 23 мая, маме тоже стало плохо. В итоге родители были госпитализированы в Гродненскую областную клиническую больницу медицинской реабилитации, только в разные отделения. У обоих подтвердилась двусторонняя пневмония и COVID-19.





По словам Юлии, после антибиотиков отцу стало лучше, а вот состояние мамы вызывало опасение.





— У мамы температура как поднялась 23 мая, так до 11 июня не сбивалась. Ей давали большое количество разнообразных антибиотиков, особого эффекта не было. В итоге врачи предложили провести экспериментальное лечение антималярийным препаратом — гидроксихлорохином. Она согласилась. Как и положено, по приказу Минздрава, мама провела в больнице 21 день, и ее выписали, тест на COVID-19 при выписке не сделали. Я вообще не понимаю, как ее отпустили с такими диагнозами. В эпикризе указано: среднетяжелая COVID-19 инфекция, внегоспитальная среднетяжелая двухсторонняя интерстициальная полисегментарная пневмония в стадии обратного развития, атеросклероз аорты, — читает выписку из медицинского документа Юлия. Этот эпикриз родные также прислали в редакцию TUT.BY. — Дома маме стало плохо, поднялась температура до 38,7, на следующий день после выписки ее госпитализировали с подозрением на аппендицит, возили в другую больницу на обследование, не подтвердилось, и был выставлен диагноз «воспаление кишечника». И снова, уже в третий раз, сделали анализ на коронавирус — опять положительный.





Последний раз Юлия общалась с мамой 19 июня, Галине Флорьяновн было так плохо, что разговор был совсем коротким. На следующий день женщина скончалась в больнице.





— Мы католики и заранее на 20 июня заказали имшу, хотели помолиться о здоровье мамы. Пошли в костел, отключили телефоны. Когда молились за здоровье, ее уже не было в живых… Вышли на улицу, позвонили в реанимацию и так, стоя возле костела, все узнали, — плачет Юлия и сожалеет, что не смогла попрощаться с близким человеком. — В похоронном доме сказали: раз у мамы COVID-19, то хоронить ее надо в закрытом гробу. Дали полчаса на прощание. А после похорон мы забрали свидетельство о смерти, там указан не коронавирус, а атеросклеротическая болезнь сердца.





Тадеуш Вацлавович выписался из больницы, но до сих пор, по словам близких, продолжает лечение, которое длится уже полтора месяца. В ближайшее время он собирается приехать в больницу и написать заявление с просьбой предоставить медицинские документы, чтобы понять, как лечили его жену и почему все закончилось летальным исходом.





— Мы потеряли маму. Жену. Личность. Просто хорошего человека. Мы растеряны. Не знаем, как повлиять на ситуацию, что необходимо сделать, чтобы текущий порядок вещей изменился. Наша страна игнорирует ценность человеческой жизни в условиях глобальной пандемии, не приняла адекватных мер, а полумеры и редкие показательные проверки предприятий не помогают, — высказывает свою позицию Никита, зять Галины Флорьяновны.





TUT.BY обратился за комментарием в Гродненскую областную клиническую больницу медицинской реабилитации.





— Если семья к нам обратится, мы предоставим всю информацию, — сказал и. о. главного врача Виктор Полудень и добавил, что комментариев для СМИ не будет.