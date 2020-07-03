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Хотите получить польский «шенген»? Придется подождать уже до 20 июля

По 20 июля 2020 года Консульский отдел Посольства Республики Польша в Республике Беларусь, Генеральное консульство Республики Польша в Бресте и Генеральное консульство Республики Польша в Гродно изменяют порядок приема граждан по отдельным вопросам консульской деятельности учреждений.




По гражданским и юридическим вопросам граждане будут допускаться только по неотложным делам, требующих вмешательства или помощи консула.

С 11 мая 2020 года визовые центры в Минске, Бресте и Гродно возобновили прием визовых заявлений в ограниченном количестве услуг. Право подать документы на визу имеют лица, работающие в Польше, имеющие действующее разрешение на работу, студенты, обучающиеся в Польше, дальнобойщики и обладатели Карты Поляка.

Гражданам, которые планируют посетить Польшу для иных целей, придется подождать до 20 июля. Ранее этот срок был продлен до 3 июля.
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