Хотите получить польский «шенген»? Придется подождать уже до 20 июля













По гражданским и юридическим вопросам граждане будут допускаться только по неотложным делам, требующих вмешательства или помощи консула.





С 11 мая 2020 года визовые центры в Минске, Бресте и Гродно возобновили прием визовых заявлений в ограниченном количестве услуг. Право подать документы на визу имеют лица, работающие в Польше, имеющие действующее разрешение на работу, студенты, обучающиеся в Польше, дальнобойщики и обладатели Карты Поляка.





Гражданам, которые планируют посетить Польшу для иных целей, придется подождать до 20 июля. Ранее этот срок был продлен до 3 июля.