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Опубликованы данные по коронавирусу на утро 3 июля

На утро 3 июля коронавирусом заразились более 10,8 млн человек в 188 странах мира.



Соответствующие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. 

На сегодняшний день в мире зарегистрировано 10 842 615 человек с коронавирусом, за последние сутки количество заболевших выросло более чем на 174 тысяч человек. Жертвами коронавируса стали 520 785 человек с подтвержденным коронавирусом. Лидером по числу заразившихся по-прежнему являются США (более 2,7 млн), на втором месте — Бразилия (1,5 млн). В тройку также вошла Россия с 660 200 инфицированными. В нашей стране, по данным Минздрава, зарегистрировано 62 698 человек с коронавирусом, умерли 405 пациентов.
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