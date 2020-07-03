Опубликованы данные по коронавирусу на утро 3 июля









Соответствующие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.





На сегодняшний день в мире зарегистрировано 10 842 615 человек с коронавирусом, за последние сутки количество заболевших выросло более чем на 174 тысяч человек. Жертвами коронавируса стали 520 785 человек с подтвержденным коронавирусом. Лидером по числу заразившихся по-прежнему являются США (более 2,7 млн), на втором месте — Бразилия (1,5 млн). В тройку также вошла Россия с 660 200 инфицированными. В нашей стране, по данным Минздрава, зарегистрировано 62 698 человек с коронавирусом, умерли 405 пациентов.



