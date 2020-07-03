Парад планет пройдет 4 июля. К чему нужно готовиться?









В День X все планеты выстроятся в стройный ряд, что приведет к очень серьезным последствиям. Вот почему прогнозы на данное время нельзя назвать радужными: войны, смертоносные вирусы и многое другое – именно такие "страшилки" уже закрепились за грядущим действом.





Чего стоит ожидать от парада планет?





Прежде всего стоит напомнить, что это не первый парад планет не только в истории мироздания, но в 2020 году. В начале високосного года мир уже пережил "малый строй", который принес пандемию коронавируса, не отступающую до сих пор. Но теперь на смену ему идет "Большой Брат" – полный парад планет.





По словам астрологов, это время может принести еще более серьезные изменения – еще более агрессивный вирус, Третью мировую войну, активацию вулканов и многое другое. Но пока все это – лишь "страшилки" и предположения астрологов. Если говорить о частной и личной жизни каждого, то парад не пощадит никого и скажется на всех сферах жизни любого человека. Тут и ссоры, и расставания, полная смена приоритетов, увольнения, крушение далекоидущих планов и потеря бизнеса.





Радует лишь то, что научный мир относится к пророчествам с долей иронии и утверждает, что за всю историю человечества таких парадов было много, но ни один не смог принести апокалипсис.









Как подготовить себя к масштабному событию?





Прежде всего, оставьте в покое избитую и затертую донельзя тему о том, что во всех катастрофах политического, экономического и социального масштаба виноваты звезды и планеты.





Воспринимайте это время как плацдарм для действий, для концентрации своей энергии.





Стоит отметить, что парад планет может спровоцировать всплеск чувственности и эмоциональности. Именно поэтому это время – "рывок в любви" – возможность для признания, для выведения отношений на новый уровень, для судьбоносных встреч и не менее судьбоносных расставаний.





Это время не только для любви, но и для развития. Не удивляйтесь, что в период парада вы сможете закончить давний проект, дорисовать картину, дописать книгу или просто понять, куда двигаться дальше. Также это период эмоционального шторма, так что не удивляйтесь скачкам настроения и желанию срываться на все живое. Вот почему в этот день так важно побыть наедине с самим собой, чтобы не навредить близким и дорогим людям, пишет Sputnik



