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Семейная борьба потерпевших? Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"

Четвертый потерпевший в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, которым стал второй сын погибшего Сергея Захарова, вышел на связь, заявил в интервью порталу StarHit адвокат актера Эльман Пашаев.

Юрист отметил, что в курсе того, что потерпевший прибег к услугам другого адвоката.
"Мне кто-то звонил от Валерия (сына Захарова) на прошлой неделе. Сказали, что готовы к диалогу. Но не знаю, кто конкретно это был", - рассказал он.


При этом адвокат похвалил родственника погибшего в аварии в центре Москвы.

"Видимо, парень понимает, что идет семейная борьба. Он молодец, единственное, посмотрю, что захочет", - заключил Э.Пашаев.


Он добавил, что появление нового потерпевшего в деле о ДТП "абсолютно ничего не меняет" и не отразится на размере компенсации, сумму которой определит суд.

О том, что брата, вдову и сына Захарова официально признали потерпевшими по делу, ранее заявил их представитель Александр Добровинский, пишет .
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