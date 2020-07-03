Семейная борьба потерпевших? Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
Четвертый потерпевший в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, которым стал второй сын погибшего Сергея Захарова, вышел на связь, заявил в интервью порталу StarHit адвокат актера Эльман Пашаев.
Юрист отметил, что в курсе того, что потерпевший прибег к услугам другого адвоката.
"Мне кто-то звонил от Валерия (сына Захарова) на прошлой неделе. Сказали, что готовы к диалогу. Но не знаю, кто конкретно это был", - рассказал он.
При этом адвокат похвалил родственника погибшего в аварии в центре Москвы.
"Видимо, парень понимает, что идет семейная борьба. Он молодец, единственное, посмотрю, что захочет", - заключил Э.Пашаев.
Он добавил, что появление нового потерпевшего в деле о ДТП "абсолютно ничего не меняет" и не отразится на размере компенсации, сумму которой определит суд.
О том, что брата, вдову и сына Захарова официально признали потерпевшими по делу, ранее заявил их представитель Александр Добровинский, пишет .
09:57 03/07/2020
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