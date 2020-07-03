Израиль возвращается к карантину из-за вспышки коронавируса





Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на брифинге 2 июня сообщил, что страна возвращается к карантину из-за новой вспышки коронавируса. Об этом соообщает издание NEWSru.co.il.





Он рассказал о росте случае заражения в Израиле и увеличении числа тяжелых больных.





По словам главы правительства, если не принять меры сейчас, ситуация выйдет из-под контроля. Нетаньяху подчеркнул, что правительство не заинтересовано в возвращении к "герметичному карантину", как было весной.





На данный момент речь идет об ограничении числа людей в одном месте – так, количество людей в залах торжеств, барах и клубах ограничено 50 посетителями. В закрытых помещениях могут находиться одновременно 20 человек.





"Мы вынуждены признать, что залы торжеств превратились в источник заражения. Мы вынуждены сократить количество людей в барах, кафе, клубах", – заявил на брифинге министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.





Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.





По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 10 842 416 человек, жертвами COVID-19 стали 520 785 человек, выздоровели 5 724 851. В Израиле зарегистрировано 27 047 заболевших, 324 случая закончились летально.





20 июня в Израиле объявили о второй волне эпидемии коронавируса.