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Коронавирус в мире: данные на 3 июля

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 3 июля превысило 10,8 миллиона человек.

Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 10 842 615 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 174 тысяч. За весь период пандемии скончались 520 785 инфицированных, 5,7 миллиона человек выздоровели.


Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2,7 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (1,5 миллиона человек), Россия (660,2 тысячи) оказалась на третьем месте. Индия (604,6 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (292 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Великобритания, Чили, Испания, Италия и Мексика.
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