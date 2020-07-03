Польша вернула карантин для украинцев
Из перечня стран за пределами ЕС, из аэропортов которых пассажиры имеют право на въезд на территорию Польши без обязательного карантина, изъяли Украину.
Правительство Польши вновь ввело требование по обязательному 14-дневному карантину для пассажиров, которые прибывают самолетами из Украины.
Это предусмотрено постановлением №1182 от 2 июля, которое вступает в силу с 3 июля.
От карантина в Польше также освобождены: члены экипажей воздушных и морских судов; лица, которые работают на морских добывающих платформах, выполняют работы по реализации стратегических энергетических проектов; водители, осуществляющие международные пассажирские перевозки; экипажи поездов международного сообщения.
"Белорусский партизан"
08:29 03/07/2020
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