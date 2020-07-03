Польша вернула карантин для украинцев

Правительство Польши вновь ввело требование по обязательному 14-дневному карантину для пассажиров, которые прибывают самолетами из Украины.

Это предусмотрено постановлением №1182 от 2 июля, которое вступает в силу с 3 июля.









От карантина в Польше также освобождены: члены экипажей воздушных и морских судов; лица, которые работают на морских добывающих платформах, выполняют работы по реализации стратегических энергетических проектов; водители, осуществляющие международные пассажирские перевозки; экипажи поездов международного сообщения.







