Теперь чума: в Монголии объявлен карантин из-за внезапной вспышки бубонной чумы
Носители бубонной чумы в Монголии могли заразить до 400 человек
На днях в Западной Монголии, которая граничит с Горным Алтаем, был объявлен бессрочный карантин из-за внезапной вспышки бубонной чумы.
Об этом сообщают «Известия». На данный момент официально зарегестрировано два случая с симптомами заболевания, но отмечается, что прежде зараженные могли совершить как минимум 60 прямых контактов и 400 косвенных.
Оба заболевших до этого употребили в пищу сырое мясо сурка. Ранее в ноябре 2019 года на севере Китая было зафиксировано четыре случая заболевания.
фото носит иллюстрационный характер
Справочно
Бубонная чума — преобладающая у человека форма чумы, острого природно-очагового заболевания, вызываемого бактерией Yersinia pestis, переносимой паразитирующими на крысах блохами, способными переходить на человека. Чума относится к особо опасным инфекциям.
Характеризуется болезненным воспалением лимфатических узлов с образованием «бубонов», чаще всего — паховых, реже — подмышечных, проявляется лихорадкой и выраженной интоксикацией. Инкубационный период составляет 2—6, реже от 1 до 12 дней.
"Белорусский партизан"
08:08 03/07/2020
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