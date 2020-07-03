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Украину затопило: оползни заблокировали девять населенных пунктов в Украине

Оползни, вызванные прошедшими накануне сильными дождями, перекрыли сообщение с девятью населенными пунктами в Ивано-Франковской области Украины.

Кроме того, вышедшая из берегов вода размыла дороги, сообщило управление гражданской защиты областной госадминистрации, пишет ТАСС.

Фото NewsOne


"В Косовском районе из-за оползней и выхода реки из берегов на дорожное покрытие отсутствует проезд к трем населенным пунктам, в Верховинском районе остается заблокированными шесть населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Местные власти объявили штормовое предупреждение на 3 и 4 июля в связи с прогнозируемыми грозами на западе страны. Ожидаются град, усиление ветра до 15-20 м/с, подъем уровня воды местами до 1 м. Непогоде присвоен первый (желтый) уровень опасности.

Всего с 22 июня в 346 населенных пунктах на западе Украины оказались подтоплены более 14 тыс. домов, разрушены 83 моста и десятки км дорог. Спасатели эвакуировали более 2,5 тыс. человек, жертвами непогоды стали три человека. Власти назвали главными причинами наводнения сильные осадки, вырубку лесов и застройку пойм. Прокуратура Ивано-Франковской области возбудила уголовное дело по фактам массового уничтожения лесов, что, как считают следователи, привело к стихийному бедствию. Сегодня представитель кабмина в Верховной раде Василий Мокан в Facebook сообщил об увольнении главы Государственного агентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого.

Правительство страны выделило около $26 млн для ликвидации последствий стихии. Кроме того, Киев попросил также помощи у ЕС, НАТО и стран-партнеров.
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