В Европе ждут новую вспышку коронавируса





По его словам, в европейской части обычные респираторные заболевания и известные ранее коронавирусы демонстрируют более высокую активность в холодные месяцы. Штреек пояснил, что эти вирусы распространяются быстрее при холодной и сухой погоде, а также при высокой влажности.





В связи с этим он допустил зависимость распространения SARS-CoV-2 от погодных условий. Так, заболеваемость COVID-19 резко возросла в Австралии, когда на континенте начали приближаться зимние месяцы. «Мы пока точно не знаем, но есть многочисленные данные, которые это подтверждают», — подытожил он.





По данным на 3 июля, в мире насчитывается более 10,7 миллиона зараженных коронавирусом, из них 517 тысяч скончались, еще 5,5 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, России, Индии и Великобритании.



