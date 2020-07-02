Температура воздуха минимальная ночью составит +14..+20°С, максимальная днем +20..+26°С. По юго-востоку - до +31°С.





В Минске днем в пятницу также ожидается гроза, местами по городу пройдут сильные дожди.





В субботу, 4 июля, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории страны, днем, преимущественно по юго-востоку, пройдут кратковременные дожди. В юго-восточных районах местами прогремят грозы, ночью ожидаются сильные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +12°С по северо-западу до +20°С по юго-востоку, максимальная днем +21..+27°С.





5 июля ночью по юго-востоку, а днем в северо-западных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, по юго-востоку до +18°С, максимальная днем +23..+29°С.