+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Грозы с градом: синоптики объявили на пятницу оранжевый уровень опасности

«Утром и днем во многих районах Беларуси ожидаются грозы. В дневные часы при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по юго-восточной половине в отдельных районах сильные дожди и град», - говорится в сообщении Белгидромета.


Температура воздуха минимальная ночью составит +14..+20°С, максимальная днем +20..+26°С. По юго-востоку - до +31°С.

В Минске днем в пятницу также ожидается гроза, местами по городу пройдут сильные дожди.

В субботу, 4 июля, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории страны, днем, преимущественно по юго-востоку, пройдут кратковременные дожди. В юго-восточных районах местами прогремят грозы, ночью ожидаются сильные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +12°С по северо-западу до +20°С по юго-востоку, максимальная днем +21..+27°С.

5 июля ночью по юго-востоку, а днем в северо-западных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, по юго-востоку до +18°С, максимальная днем +23..+29°С.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ не везёт Лукашенко
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему Лукашенко заговорил об...
Лев Марголин
Сюрпризы прикладной социологии


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]