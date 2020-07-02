Младенцу грозят штрафом и арестом, если не будет соблюдать самоизоляцию

5-месячному жителю Гомеля грозят штрафом или административным арестом, если тот не будет соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Именно это следует из письма с предупреждением, которое получила мать мальчика Юлиана.