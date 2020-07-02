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Младенцу грозят штрафом и арестом, если не будет соблюдать самоизоляцию

5-месячному жителю Гомеля грозят штрафом или административным арестом, если тот не будет соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Именно это следует из письма с предупреждением, которое получила мать мальчика Юлиана.


"Папе открывают больничный и отправляют на работу, а его пятимесячному сыну привозят бумажку с требованием сидеть дома, иначе штраф и арест. Интересно живем", — написала женщина на своей странице в Фейсбуке.

Как следует из постов Юлианы, у ее мужа врачи обнаружили антитела, то есть он переболел COVID-19. Однако переболели ли другие члены семьи, они не знают, так как остальным пока не делали тестов на коронавирусную инфекцию, передает "Еврорадио".
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