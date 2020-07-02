Самое масштабное празднование пройдет в Минске. Для обеспечения общественного порядка органы внутренних дел переводят на усиленный вариант несения службы, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, передает "Белсат"





Места проведения мероприятий будут ограждены турникетами, проход через них – только после контроля металлодетекторами. Участников также просят выполнять требования милиции и информировать о предметах и вещах, оставленных без присмотра.









«Сотрудники милиции не позволят омрачить память тех, кто отдал свои здоровье и жизнь за мир и спокойствие на белорусской земле! Любые провокации, в том числе политического толка, будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством», – говорится в сообщении.





При этом информации об акциях протеста, намеченных на этот день, пока не было.



