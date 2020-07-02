Как ранее сообщал «Флагшток» , женщина пострадала в результате удара частью ограждения, установленного на скандально известной строительной площадке на площади Ленина.





14 марта этого года Виктория вместе с сыном находилась на площади Ленина возле остановки «Драмтеатр». Внезапный порыв сильного ветра вырвал элемент профнастила из ограждения стройки. О подробностях инцидента она рассказала спустя несколько дней.





Все случилось в доли секунды, ребенок испугался, только успел сказать «Мама!», как кусок забора сразу же вылетел и сбил меня с ног. Подбежали люди, начали предлагать помощь. Я была в состоянии шока, ответила что все хорошо. Люди сказали, что у меня порван сапог. Я сначала подумала «Бог с ними, с сапогами, главное, что жива-здорова». Оттуда я быстро ушла, отошла в скверик, однако почувствовала боль и присела. Сняла сапог, и увидела, что там все очень страшно. Вызвали такси, поехали в первую советскую больницу. Там не сделали никаких снимков, врач зашил ногу и отправил в свою поликлинику.





В поликлинике по месту жительства Виктории делали перевязки. В итоге на больничном женщина провела 16 дней.Однако, несмотря на то, что больничный закрыли, хромота осталась, боль не проходила. Виктория пришлось обратиться к врачу-ортопеду в БелСОНО. Проведенное УЗИ показало, что кроме травмы голеностопного сустава у женщины на половину повреждено сухожилие.









Мы подавали заявление в милицию, но уголовное дело не было заведено, поскольку не было найдено состава преступления. Тогда мы собрали документы для судебного иска на выплату материального морального вреда к строительной организации «Гомельремстрой».





В прошлый понедельник прошло заседание суда. За поврежденные сапоги и затраты на лечение суд присудил пострадавшей 170 рублей, которые будут выплачиваться страховой компанией. Возмещение морального вред суд оценил в 1500 рублей.





Сейчас чувствую себя нормально — хожу на работу. Но когда спускаюсь по ступенькам, мне больно. Пробежаться, ускорить шаг тоже больно. После того, как я посижу или полежу около получаса, нога затекает, и мне нужно расходиться, чтобы боль ушла. На ноге остался рубец, образовалась шишка. Сейчас тяжело одеть какую-либо обувь. Врачи сказали, что это останется на всю жизнь, лечение может длиться от полугода. Можно сделать операцию — снова разрезать ногу и зашить сухожилие, или же долгие годы делать уколы, на подобие блокады. Пока назначили только лечение. Если через полгода не будет улучшений, то будем консультироваться с врачом, что делать дальше.





Ранее Флагшток сообщал, что ОАО «Гомельремстрой» — единственная организация, которая подала заявку на участие в тендере по поиску генподрядчика для строительства флагштока. Как неоднократно сообщали чиновники городских и областных органов власти, на строительной площадке возле Белтелекома ведется не строительство флагштока, а ремонт теплотрассы.