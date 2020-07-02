«Прывітанне, сябры! — обратился Алексей к подписчикам в своем Instagram. — Сегодня мне пришло письмо о моем исключении с 4-го курса Университета культуры. Конечно, я не являлся отличником. Были у меня задолженности, но все было договорено. Наверное, совпадение?»





Алексей Гросс — это творческий псевдоним Алексея Шкрабо. Певец учился на «заочке» Белорусского государственного университета культуры и искусств. Артист оканчивал четвертый курс, специальность — «режиссура праздников». До выпуска, рассказывает, ему оставался год.





— 1 июля пришло письмо из университета, где говорится, что я исключен в связи с неуспеваемостью, — описывает ситуацию Алексей. — По роду своей деятельности мне периодически приходилось пропускать занятия, поэтому у меня были задолженности. В апреле со мной связались из университета и сообщили, что мне нужно написать заявление на академический отпуск. Либо, как вариант, заявление, в котором я обязуюсь в течение ближайшего месяца закрыть все задолженности и все сдать.





Уходить в «академический» Алексей не хотел и через неделю пришел писать заявление на пересдачи.





— В разгаре была пандемия. Мне сказали, что преподаватели стараются работать онлайн и реже бывать в университете, поэтому смысла их сейчас искать и что-то сдавать нет, — продолжает собеседник. — Мы договорились: как только ситуация улучшится, мне позвонят — и я все сдам.





Однако, продолжает артист, так ему никто и не перезвонил. На днях в Солигорск по месту его прописки пришло заказное письмо с информацией об исключении. Певец связывает эту ситуацию с его высказываниями в соцсетях.





Напомним, на прошлой неделе выступления Алексея Гросса убрали из программы бала выпускников, концертов во Дворце Республики и на День независимости. По словам артиста, объяснили это так: «Я фривольно выражаю мнение в своих социальных сетях». В ответ в Министерстве культуры пояснили, что замена артистов и творческих номеров при подготовке любого культурного мероприятия — это обычное явление.





Сам же певец уверен: все случилось из-за нескольких публикаций в его Instagram. Так, в одной из сториз он призывал поддержать медиков во время COVID-19. В другой — «репостнул» запись Виктора Бабарико, где «он призывал людей не идти на митинг, а чтобы все было честно и красиво». А еще он публиковал у себя в соцсетях новости о задержаниях Виктора Бабарико и Сергея Тихановского.





По словам Алексея, письмо ему пришло в этом конверте. С одной стороны на конверте дата 29 июня, с другой - 1 июля. Фото в редакцию прислал Алексей Гросс

— У меня и раньше возникали «хвосты» в университете, но эти ситуации получалось решить, — говорит собеседник. — Я понимаю, что не являюсь примером ученика, но мне была интересна эта профессия, общение с преподавателями, которых я уважаю. Для меня очевидно, что это связано с моими публикациями в соцсетях. Мне тем самым показывают мое место.





Пока Алексей не ходил в вуз и не звонил туда.





— В ближайшее время я точно не пойду восстанавливаться, потому что понимаю: сейчас в меня открыто бросают камни, — говорит Алексей. — Сегодня, например, мне позвонили, сообщили, что меня снимают с выступления в Миорах на концерте ко Дню независимости. Пояснили, что им был звонок из Министерства культуры.









БГУКИ: «У Алексея есть еще задолженность с третьего курса, не сданы у него дисциплины и за четвертый курс»

В БГУКИ поясняют: Алексей Гросс учился на бюджете и состоял в Специальном фонде президента по поддержке талантливой молодежи. В связи с этим в вузе ему всегда шли на уступки и давали возможность сдать сессию по индивидуальному графику.





— У Алексея есть еще задолженность с третьего курса, он не сдал дисциплины за 6-й семестр, не сданы у него дисциплины и за четвертый курс, к летней сессии он не приступал […], — говорит Елена Корсакова, декан факультета заочного обучения. — Он был у меня, у своего куратора, мы говорили, что до окончания учебного года он должен ликвидировать все задолженности. Алексей этого не сделал, поэтому приказом от 15 июня он был отчислен.





Это, продолжает собеседница, никак не связано с отстранением Алексея от концертов, которое началось в конце июня. По словам Елены Корсаковой, она и куратор певца звонили ему, чтобы сообщить об отчислении, но певец не стал с ними разговаривать. Тогда 15 июня или 16 июня ему отправили официальное письмо с уведомлением. На вопрос, почему письмо пришло артисту только 1 июля, декан не смогла ответить.





— Если нужно, я могу предоставить номер приказа, которым Алексей был отчислен, — объясняет собеседница. — Это был большой приказ. В этом списке Алексей не один. Мы отчисляли всех, кто не справился с учебой по тем или иным причинам либо имел академическую задолженность.





— А почему сейчас Алексею не дали возможность «подтянуть хвосты»?





— Этот вопрос был оговорен с Алексеем. Задолженность стала превышать все допустимые рамки. Он написал бумагу в том, что до конца учебного года обязуется сдать всю свою задолженность. Он разговаривал со мной. Брал направление на сдачу, но так ничего и не ликвидировал.





— Он объясняет это ситуацией с коронавирусом.





— Ничего подобного. Он приходил во время коронавируса, и ему было сказано, что те преподаватели, которые находятся в университете [им он может сдать задолженности лично], а тем, кто в силу возраста работает дистанционно, — дистанционно. Все условия ему были оговорены и объяснены. Сейчас он трактует это как ему удобно.



