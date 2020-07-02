+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Еще одна страна Европы легализовала однополые браки

Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что страна теперь стала на шаг ближе к наиболее развитым демократиям.

Иллюстрация / REUTERS 

Парламент Черногории в 1 июля принял закон, которым легализовал однополые браки. Об этом сообщает издание Vjesti

За Закон о жизненном партнерстве лиц одного пола проголосовали 42 депутата, пятеро выступили против. Теперь однополые пары в Черногории смогут пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальные, кроме усыновления детей. В законе также описаны нюансы имущественных отношений партнеров, налоговый статус и вопросы наследства. 

Омбудсмен Черногории Синиса Бекович приветствовал принятие закона и подчеркнул, что государство и общество обязаны обеспечить одинаковые права и свободы для всех людей. А президент Мило Джуканович заявил, что Черногория стала на шаг ближе к наиболее развитым демократиям. 


Напомним, что на сегодня однополые браки легализованы в 22 из 28 стран Европейского Союза.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ не везёт Лукашенко
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему Лукашенко заговорил об...
Лев Марголин
Сюрпризы прикладной социологии


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]