Еще одна страна Европы легализовала однополые браки

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Парламент Черногории в 1 июля принял закон, которым легализовал однополые браки. Об этом сообщает издание Vjesti





За Закон о жизненном партнерстве лиц одного пола проголосовали 42 депутата, пятеро выступили против. Теперь однополые пары в Черногории смогут пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальные, кроме усыновления детей. В законе также описаны нюансы имущественных отношений партнеров, налоговый статус и вопросы наследства.





Омбудсмен Черногории Синиса Бекович приветствовал принятие закона и подчеркнул, что государство и общество обязаны обеспечить одинаковые права и свободы для всех людей. А президент Мило Джуканович заявил, что Черногория стала на шаг ближе к наиболее развитым демократиям.









Напомним, что на сегодня однополые браки легализованы в 22 из 28 стран Европейского Союза.



