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Новый приказ Минздрава: Беларусов с коронавирусом тяжелой формы уже не обязательно госпитализировать

Согласно новому приказу Минздрава №690, который был издан 1 июля, Среднетяжелая и тяжелая форма COVID-19 теперь не является однозначным показанием для госпитализации пациентов, как это было раньше.


Текст документа опубликован на ресурсе bymed.top, пишет The Village Беларусь.

Раньше в Беларуси обязательной госпитализации подлежали все пациенты с пневмонией при наличии COVID-19 или подозрения на него, вне зависимости от наличия отягчающих факторов.

Теперь обязательной госпитализации с сортировкой на уровне приемного отделения подлежат пациенты:

  • со среднетяжелой и тяжелой инфекцией COVID-19 (или подозрением на нее), если у них есть отягчающие факторы (возраст страше 55 лет, определенные заболевания) или им необходимо назначение гидроксихлорохина;
  • с острым респираторным дистресс-синдромом и COVID-19.
Если же у человека среднетяжелая форма и нет отягчающих факторов, его могут лечить на дому под наблюдением.


Также изменены критерии выставления диагноза COVID-19. Если раньше нужно было иметь два положительных теста в сочетании с симптомами болезни, теперь достаточно одного теста и симптомов. Остальные критерии остались прежними: один положительный тест ПЦР, или типичная картина КТ и симптомов с последующим положительным ПЦР или экспресс-тестом.

Еще одно нововведение — перед плановой госпитализацией всех пациентов будут обследовать на наличие коронавируса.
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