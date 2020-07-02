







Раньше в Беларуси обязательной госпитализации подлежали все пациенты с пневмонией при наличии COVID-19 или подозрения на него, вне зависимости от наличия отягчающих факторов.





Теперь обязательной госпитализации с сортировкой на уровне приемного отделения подлежат пациенты:





со среднетяжелой и тяжелой инфекцией COVID-19 (или подозрением на нее), если у них есть отягчающие факторы (возраст страше 55 лет, определенные заболевания) или им необходимо назначение гидроксихлорохина;

с острым респираторным дистресс-синдромом и COVID-19.

Если же у человека среднетяжелая форма и нет отягчающих факторов, его могут лечить на дому под наблюдением.









Также изменены критерии выставления диагноза COVID-19. Если раньше нужно было иметь два положительных теста в сочетании с симптомами болезни, теперь достаточно одного теста и симптомов. Остальные критерии остались прежними: один положительный тест ПЦР, или типичная картина КТ и симптомов с последующим положительным ПЦР или экспресс-тестом.





Еще одно нововведение — перед плановой госпитализацией всех пациентов будут обследовать на наличие коронавируса.