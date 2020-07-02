Новый приказ Минздрава: Беларусов с коронавирусом тяжелой формы уже не обязательно госпитализировать
Согласно новому приказу Минздрава №690, который был издан 1 июля, Среднетяжелая и тяжелая форма COVID-19 теперь не является однозначным показанием для госпитализации пациентов, как это было раньше.
Текст документа опубликован на ресурсе bymed.top, пишет The Village Беларусь.
Раньше в Беларуси обязательной госпитализации подлежали все пациенты с пневмонией при наличии COVID-19 или подозрения на него, вне зависимости от наличия отягчающих факторов.
Теперь обязательной госпитализации с сортировкой на уровне приемного отделения подлежат пациенты:
- со среднетяжелой и тяжелой инфекцией COVID-19 (или подозрением на нее), если у них есть отягчающие факторы (возраст страше 55 лет, определенные заболевания) или им необходимо назначение гидроксихлорохина;
- с острым респираторным дистресс-синдромом и COVID-19.
Если же у человека среднетяжелая форма и нет отягчающих факторов, его могут лечить на дому под наблюдением.
Также изменены критерии выставления диагноза COVID-19. Если раньше нужно было иметь два положительных теста в сочетании с симптомами болезни, теперь достаточно одного теста и симптомов. Остальные критерии остались прежними: один положительный тест ПЦР, или типичная картина КТ и симптомов с последующим положительным ПЦР или экспресс-тестом.
Еще одно нововведение — перед плановой госпитализацией всех пациентов будут обследовать на наличие коронавируса.
18:28 02/07/2020
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