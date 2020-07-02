



Как рассказал представитель ВОЗ на Ближнем Востоке Ахмед аль-Мандхари, речь идет о 22 странах, охватывающих регион Восточного Средиземноморья от Марокко до Пакистана, передает The Guardian.





Более 80% всех смертей в ближневосточном регионе были зафиксированы в Египте, Иране, Ираке, Пакистане и Саудовской Аравии.





"Количество случаев, зарегистрированных только в июне, превышает общее их число в течение четырех месяцев после первого зарегистрированного случая в регионе 29 января", – уточнил представитель ВОЗ.





По словам Ахмеда аль-Мандхари, резкий рост количества инфицированных коронавирусом в регионе связан с увеличением тестирования, а также отменой во многих странах региона карантинных ограничений, введенных для борьбы с распространением заболевания.





Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса (COVID-19) далека до завершения, распространение болезни в мире ускоряется.