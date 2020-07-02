Регион на "критическом пороге": ВОЗ назвала новый эпицентр COVID-19 в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что Ближний Восток находится на "критическом пороге" пандемии коронавируса: там зарегистрировано более миллиона подтвержденных случаев COVID-19.
Как рассказал представитель ВОЗ на Ближнем Востоке Ахмед аль-Мандхари, речь идет о 22 странах, охватывающих регион Восточного Средиземноморья от Марокко до Пакистана, передает The Guardian.
Более 80% всех смертей в ближневосточном регионе были зафиксированы в Египте, Иране, Ираке, Пакистане и Саудовской Аравии.
"Количество случаев, зарегистрированных только в июне, превышает общее их число в течение четырех месяцев после первого зарегистрированного случая в регионе 29 января", – уточнил представитель ВОЗ.
По словам Ахмеда аль-Мандхари, резкий рост количества инфицированных коронавирусом в регионе связан с увеличением тестирования, а также отменой во многих странах региона карантинных ограничений, введенных для борьбы с распространением заболевания.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса (COVID-19) далека до завершения, распространение болезни в мире ускоряется.
Источник: obozrevatel.com
17:40 02/07/2020
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