Потому что сегодня четверг? В дом Бабарико снова приехали с обыском





Почему происходит обыск, она не знает: шутит, что единственный вариант - "потому что сегодня четверг".





В прошлый раз сотрудники Департамента финансовых расследований приезжали в этот дом в деревне Мочаны Логойского района, что у водохранилища Вяча, неделю назад - в четверг, 25 июня. Первый обыск состоялся в том доме две недели назад - тоже в четверг, 18 июня.





В штабе Бабарико подтвердили, что правоохранители приезжали, но визит был коротким. Представители какого ведомства это были, в штабе не знают.





Во время прошлого обыска, рассказывала подруга семьи Бабарико Татьяна Кручинина, проверяли стены и искали тайные комнаты, но ничего не нашли.