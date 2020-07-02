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Потому что сегодня четверг? В дом Бабарико снова приехали с обыском

Александра Зверева, подруга Эдуарда Бабарико - сына и руководителя штаба потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико, сообщила об очередном обыске в их доме


Почему происходит обыск, она не знает: шутит, что единственный вариант - "потому что сегодня четверг".

В прошлый раз сотрудники Департамента финансовых расследований приезжали в этот дом в деревне Мочаны Логойского района, что у водохранилища Вяча, неделю назад - в четверг, 25 июня. Первый обыск состоялся в том доме две недели назад - тоже в четверг, 18 июня.

В штабе Бабарико подтвердили, что правоохранители приезжали, но визит был коротким. Представители какого ведомства это были, в штабе не знают.

Во время прошлого обыска, рассказывала подруга семьи Бабарико Татьяна Кручинина, проверяли стены и искали тайные комнаты, но ничего не нашли.
Источник: svaboda.org
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