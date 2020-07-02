



Ранее работники ЖЭСа замуровали в подвале котов. Кто-то разобрал кладку, выпустил животных. А обвинили бабушку, которая кормит котов у своего подъезда. Мирно проблему не решили, разбирались в суде, пишет media-polesye.by





1 июля к 10 утра Тамара Ивановна с тростью в сопровождении супруга пришла к зданию суда г.Пинска и Пинского района.





— Дожила до седых волос. А теперь в суд, — сокрушается пенсионерка.





До начала судебного заседания у здания собираются люди, чтобы поддержать Тамару Ивановну. Человек 10. Все они крайне возмущены, почему такая несущественная проблема дошла до суда. Тем более обвинили бабушку. Ведь доказательств её вины нет.





— Если уж признают виновной, то мы вместе штраф заплатим, — поддерживают пенсионерку пришедшие.





Зоозащитники Пинска прямо у здания суда нарисовали плакат.





На слушании выяснилось, что истцом по делу является ЖЭС, который обслуживает дома на улице 60 лет Октября. Сумма ущерба — 57 рублей. Обвинили в том, что с 4 по 8 июня женщина доставала кирпичи, поэтому повредила окна в подвале. На суде зачитали протокол опроса, который составил участковый инспектор милиции.





— … пошла и выдавила кирпичи, которыми были заложены щели. Я не позволю, чтобы кошки ночевали на улице. Давали показания? — спросил судья.





— Нет. Как перед Богом клянусь, — ответила Тамара Ивановна.









Представитель ЖЭСа отметила, что лично за руку никого не ловила. Щели заделывали несколько раз, но толку мало, выбивали ради котов. ЖЭС обратился в милицию.





— Мы написали в милицию, чтобы они разобрались, — отметила женщина.





— Ну, милиция разбираться стала, — прокомментировал судья.





Судья объявил, что озвучит решение спустя время.





После обеда Тамара Ивановна вернулась в здание суда. Только сил подняться по ступеням практически не было. Пришлось идти с остановками.





Снова зал суда. Только в этот раз присутствовали два представителя милиции.





Одного из них Тамара Ивановна говорит, что узнала. Именно этот мужчина приходил, представился участковым, расспрашивал. С его показаниями на суде согласна, всё так и было.





Другого видела в первый раз. Только вспомнила, что когда-то ей звонили из милиции по поводу этой же проблемы, но не представились. Слова второго на суде крайне возмутили Тамару Ивановну





— У меня глаза на лоб. Я не знала, о чём он говорит. В шоке…





В суде вину пенсионерки не доказали.





Но приятного в этой истории мало. Выходя из здания суда, Тамара Ивановна едва не потеряла сознание. Благо, что успели подхватить…





Напрашивается вопрос: а те, кто замуровал животных живьём в подвале дома, поступали законно? Или всё же здесь усматриваются противоправные действия, а точнее «Жестокое обращение с животными»?



