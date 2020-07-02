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Вот чем занимаются суды и милиция! Пенсионерку судили за то, что кормит бездомных котов

На жительницу Пинска составили протокол и вызвали в суд из-за того, что она кормит котов под своим подъездом.


Ранее работники ЖЭСа замуровали в подвале котов. Кто-то разобрал кладку, выпустил животных. А обвинили бабушку, которая кормит котов у своего подъезда. Мирно проблему не решили, разбирались в суде, пишет media-polesye.by

1 июля к 10 утра Тамара Ивановна с тростью в сопровождении супруга пришла к зданию суда г.Пинска и Пинского района.

— Дожила до седых волос. А теперь в суд, — сокрушается пенсионерка.

До начала судебного заседания у здания собираются люди, чтобы поддержать Тамару Ивановну. Человек 10. Все они крайне возмущены, почему такая несущественная проблема дошла до суда. Тем более обвинили бабушку. Ведь доказательств её вины нет.

— Если уж признают виновной, то мы вместе штраф заплатим, — поддерживают пенсионерку пришедшие.

Зоозащитники Пинска прямо у здания суда нарисовали плакат.

На слушании выяснилось, что истцом по делу является ЖЭС, который обслуживает дома на улице 60 лет Октября. Сумма ущерба — 57 рублей. Обвинили в том, что с 4 по 8 июня женщина доставала кирпичи, поэтому повредила окна в подвале. На суде зачитали протокол опроса, который составил участковый инспектор милиции.

— … пошла и выдавила кирпичи, которыми были заложены щели. Я не позволю, чтобы кошки ночевали на улице. Давали показания? — спросил судья.

— Нет. Как перед Богом клянусь, — ответила Тамара Ивановна.


Представитель ЖЭСа отметила, что лично за руку никого не ловила. Щели заделывали несколько раз, но толку мало, выбивали ради котов. ЖЭС обратился в милицию.

— Мы написали в милицию, чтобы они разобрались, — отметила женщина.

— Ну, милиция разбираться стала, — прокомментировал судья.

Судья объявил, что озвучит решение спустя время.

После обеда Тамара Ивановна вернулась в здание суда. Только сил подняться по ступеням практически не было. Пришлось идти с остановками.

Снова зал суда. Только в этот раз присутствовали два представителя милиции.

Одного из них Тамара Ивановна говорит, что узнала. Именно этот мужчина приходил, представился участковым, расспрашивал. С его показаниями на суде согласна, всё так и было. 

Другого видела в первый раз. Только вспомнила, что когда-то ей звонили из милиции по поводу этой же проблемы, но не представились. Слова второго на суде крайне возмутили Тамару Ивановну

— У меня глаза на лоб. Я не знала, о чём он говорит. В шоке…

В суде вину пенсионерки не доказали.

Но приятного в этой истории мало. Выходя из здания суда, Тамара Ивановна едва не потеряла сознание. Благо, что успели подхватить…

Напрашивается вопрос: а те, кто замуровал животных живьём в подвале дома, поступали законно? Или всё же здесь усматриваются противоправные действия, а точнее «Жестокое обращение с животными»?
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