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Блогер Татьяна Мартынова: У меня был выбор - арест или уехать из страны

Администратор популярного в Фейсбуке сообщества "Хватит бояться!" Татьяна Мартынова утром в среду выехала за пределы Беларуси.

Блогер Татьяна Мартынова: У меня был выбор - арест или уехать из страны
В понедельник в минском баре "Пятница", принадлежащем Татьяне, прошел обыск. По итогам были составлены протоколы и выписаны штрафы. В итоге она приняла решение покинуть страну.


«Это было непростое решение, но слишком много знающих людей написали мне, что именно сегодня или максимум завтра меня завинтят. У меня был выбор. Или принять арест, или уехать из РБ и продолжить то, что я сегодня считаю важным и нужным. 

Я сутки думала. И потом решила, что я смогу быть полезней на свободе», — поделилась с подписчиками блогер, администратор популярного в Фейсбуке сообщества «Хватит бояться!»

Мартынова добавила, что задержать ее пытались почти сразу после отъезда, но нарвались на ее мужа. Татьяна предполагает, что принадлежащий ей бар «Пятница», скорее всего, закроют или заберут.
Источник: gazetaby.com
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