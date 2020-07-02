COVID-19: Минздрав признал смерть 7 человек и обнаружил 274 новых больных,
Минздрав отчитался о распространении коронавируса в стране.
В ведомстве уверяют, что в Беларуси за все время выявлено 62 тысячи 698 человек случаев заражения коронавирусом (+274 за сутки).
Их них 405 пациентов умерли (+7 за сутки)
Утвердается, что к данному моменту выздоровели и выписаны 48 тысяч 738 пациентов.
Всего было проведено 1 миллион 28 тысяч 349 тестов.
"Белорусский партизан"
13:32 02/07/2020
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