



В ведомстве уверяют, что в Беларуси за все время выявлено 62 тысячи 698 человек случаев заражения коронавирусом (+274 за сутки).





Их них 405 пациентов умерли (+7 за сутки)





Утвердается, что к данному моменту выздоровели и выписаны 48 тысяч 738 пациентов.





Всего было проведено 1 миллион 28 тысяч 349 тестов.











