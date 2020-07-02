+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

COVID-19: Минздрав признал смерть 7 человек и обнаружил 274 новых больных,

Минздрав отчитался о распространении коронавируса в стране.


В ведомстве уверяют, что в Беларуси за все время выявлено 62 тысячи 698 человек случаев заражения коронавирусом (+274 за сутки).

Их них 405 пациентов умерли (+7 за сутки)

Утвердается, что к данному моменту выздоровели и выписаны 48 тысяч 738 пациентов.

Всего было проведено 1 миллион 28 тысяч 349 тестов.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ не везёт Лукашенко
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему Лукашенко заговорил об...
Лев Марголин
Сюрпризы прикладной социологии


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]