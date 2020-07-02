Лукашенко о коронавирусе: Мы победили





Как передает БелТА , Лукашенко подчеркнул, что Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость.





"На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики, - констатировал Президент. - Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту".





Тем временем ВОЗ предупредила о второй волне COVID-19, которая может быть гораздо опасней первой, а некоторые страны, ранее "победившие" коронавирус, снова вводят карантинные мероприятия из-за новых вспышек инфекции.