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Лукашенко о коронавирусе: Мы победили

Лукашенко сегодня во время вручения государственных наград особо отметил труд медиков, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией


Как передает БелТА, Лукашенко подчеркнул, что Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость. 

"На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики, - констатировал Президент. - Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту".

Тем временем ВОЗ предупредила о второй волне COVID-19, которая может быть гораздо опасней первой, а некоторые страны, ранее "победившие" коронавирус, снова вводят карантинные мероприятия из-за новых вспышек инфекции.
"Белорусский партизан"
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