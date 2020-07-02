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МВД о скоплении милиции у гомельского храма: охраняли порядок на День молодежи

МВД придумало оригинальную версию для объяснения большого количества милиции, замеченной на днях рядом со Свято-Петро-Павловским собором в Гомеле.


МВД назвало фейком информацию одного из Telegram-каналов, связавшего массовое присутствие сотрудников силовых служб в гомельском храме с проведением в нем молебна о здоровье задержанных во время кампании по сбору подписей за претендентов в кандидаты в президенты.

"Известный в определенных кругах телеграм-канал сообщил о небывалом количестве милиции в одном из храмов Гомеля. Накануне "активисты" призывали горожан помолиться там за здоровье задержанных. К их удивлению, "активнее всего отозвались силовики", - написала официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-канале ведомства.

"Авторы материала связали наличие спецавтотранспорта, сотрудников ГАИ, патрульных, ОМОНа с политическим контекстом, "позабыв", что в это же время город праздновал День молодежи", - добавила Чемоданова.

Она сообщила, что сотрудники милиции якобы охраняли общественный порядок рядом со Свято-Петро-Павловским собором, на празднике, местом проведения которого стала набережная реки Сож возле парка культуры и отдыха.

"Желающие хайпануть объединили эти события, для убедительности запечатлев стражей правопорядка на фоне храма", - отметила официальный представитель МВД.


28 июня в Telegram-канале "Мая краiна Беларусь" появилось сообщение: "На идею гомельчан сходить в церковь, поставить свечку и помолиться за здоровье политзаключенных активнее всего отреагировали силовики. С одной стороны грустно, что участников было не очень много - около 20 человек, а с другой радостно, что столько сотрудников МВД сегодня приобщились к церкви".

"На мероприятии было замечено около 25 сотрудников, 2 микроавтобуса Форд, одна Газель, экипаж ГАИ, несколько экипажей ППС и офицеры милиции в собственных авто. Особый дискомфорт читался в глазах "тихарей" внутри храма", - добавляли авторы сообщения.
Источник: interfax.by
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