



Несмотря на то, что граница Беларуси и России закрыта из-за коронавируса уже больше трех месяцев, нелегальные перевозчики помогают белорусам попасть в Москву или Питер. Такие объявления то и дело встречаются в соцсетях. По одному из номеров позвонила « КП ».





Перевозчик ответил, что готов доставить пассажира с белорусским паспортом из Гомеля в Москву за 5 тыс. российских рублей (это $70).





- А как везете, тайными тропами? - спросили мы водителя.





- Вам надо попасть в Москву? Попадете, - уклончиво ответил перевозчик.





- Но есть ли риск, что задержат на границе?





- Небольшой. Обложили кругом. Но у нас все налажено.





У официальных перевозчиков билет стоит гораздо дешевле - от 55 белорусских рублей. Но там честно отвечают, что с белорусским паспортом пассажиры границу не проедут:





- Только если есть бумага от работодателя в России - и то не факт. Звоните после 15 июля - должны уже открыть границы.









Гомельчанин, которому срочно нужно было попасть на работу в Москву, на условиях анонимности рассказал «КП», как добирался в Россию при закрытых границах уже дважды:





- Сначала поехали с товарищем лесными дорогами - таких партизанских троп очень много. Дорога была разбитой, но на джипе преодолели ее без проблем. Заметно, что дорогу перепахивали, но ее уже укатали - ездят часто.





А второй раз - по трассе через контрольно-пропускной пункт. Подошел пограничник, мы сказали, что срочно надо на работу, спросили, как можно договориться. Тот отправил к начальнику. За троих дали 10 тыс. российских рублей ($140) - пропустили и даже паспорта не смотрели.





Возвращался гомельчанин из Москвы на обычном микроавтобусе легального перевозчика.