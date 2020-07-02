"Надо в Москву? Попадете!" Белорусов возят через закрытую границу за $70
Официальные перевозчики ждут открытия границы с Россией после 15 июля
Несмотря на то, что граница Беларуси и России закрыта из-за коронавируса уже больше трех месяцев, нелегальные перевозчики помогают белорусам попасть в Москву или Питер. Такие объявления то и дело встречаются в соцсетях. По одному из номеров позвонила «КП».
Перевозчик ответил, что готов доставить пассажира с белорусским паспортом из Гомеля в Москву за 5 тыс. российских рублей (это $70).
- А как везете, тайными тропами? - спросили мы водителя.
- Вам надо попасть в Москву? Попадете, - уклончиво ответил перевозчик.
- Но есть ли риск, что задержат на границе?
- Небольшой. Обложили кругом. Но у нас все налажено.
У официальных перевозчиков билет стоит гораздо дешевле - от 55 белорусских рублей. Но там честно отвечают, что с белорусским паспортом пассажиры границу не проедут:
- Только если есть бумага от работодателя в России - и то не факт. Звоните после 15 июля - должны уже открыть границы.
Гомельчанин, которому срочно нужно было попасть на работу в Москву, на условиях анонимности рассказал «КП», как добирался в Россию при закрытых границах уже дважды:
- Сначала поехали с товарищем лесными дорогами - таких партизанских троп очень много. Дорога была разбитой, но на джипе преодолели ее без проблем. Заметно, что дорогу перепахивали, но ее уже укатали - ездят часто.
А второй раз - по трассе через контрольно-пропускной пункт. Подошел пограничник, мы сказали, что срочно надо на работу, спросили, как можно договориться. Тот отправил к начальнику. За троих дали 10 тыс. российских рублей ($140) - пропустили и даже паспорта не смотрели.
Возвращался гомельчанин из Москвы на обычном микроавтобусе легального перевозчика.
11:41 02/07/2020
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