+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

"Надо в Москву? Попадете!" Белорусов возят через закрытую границу за $70

Официальные перевозчики ждут открытия границы с Россией после 15 июля


Несмотря на то, что граница Беларуси и России закрыта из-за коронавируса уже больше трех месяцев, нелегальные перевозчики помогают белорусам попасть в Москву или Питер. Такие объявления то и дело встречаются в соцсетях. По одному из номеров позвонила «КП».

Перевозчик ответил, что готов доставить пассажира с белорусским паспортом из Гомеля в Москву за 5 тыс. российских рублей (это $70).

- А как везете, тайными тропами? - спросили мы водителя.

- Вам надо попасть в Москву? Попадете, - уклончиво ответил перевозчик.

- Но есть ли риск, что задержат на границе?

- Небольшой. Обложили кругом. Но у нас все налажено.

У официальных перевозчиков билет стоит гораздо дешевле - от 55 белорусских рублей. Но там честно отвечают, что с белорусским паспортом пассажиры границу не проедут:

- Только если есть бумага от работодателя в России - и то не факт. Звоните после 15 июля - должны уже открыть границы.


Гомельчанин, которому срочно нужно было попасть на работу в Москву, на условиях анонимности рассказал «КП», как добирался в Россию при закрытых границах уже дважды:

- Сначала поехали с товарищем лесными дорогами - таких партизанских троп очень много. Дорога была разбитой, но на джипе преодолели ее без проблем. Заметно, что дорогу перепахивали, но ее уже укатали - ездят часто. 

А второй раз - по трассе через контрольно-пропускной пункт. Подошел пограничник, мы сказали, что срочно надо на работу, спросили, как можно договориться. Тот отправил к начальнику. За троих дали 10 тыс. российских рублей ($140) - пропустили и даже паспорта не смотрели.

Возвращался гомельчанин из Москвы на обычном микроавтобусе легального перевозчика.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ не везёт Лукашенко
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему Лукашенко заговорил об...
Лев Марголин
Сюрпризы прикладной социологии


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]