Полезна ли черника для зрения?

По мнению медика, улучшить зрение с помощью черники практически невозможно.





Одна из подписчиц поинтересовалась у доктора Комаровского, действительно ли черника очень полезная для зрения ягода.









Всем известно мнение о том, что чернику нужно есть людям с плохим зрением, чтобы улучшить его. В наше время в аптеках можно даже приобрести чернику в таблетках.





Доктор Евгений Комаровский назвал это мнение ошибочным.





Изменить к лучшему зрение с помощью черники практически невозможно. В подавляющем большинстве случаев препараты, содержащие чернику, это не лекарства, а биологически активные добавки, которые теоретически оказывают положительное влияние на зрение, – написал врач на своей страничке в Instagram.





Положительно на зрение влияют качественное питание и хороший крепкий сон.



