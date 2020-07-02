Полезна ли черника для зрения?
Доктор Комаровский развеял миф о способности черники восстановить зрение.
По мнению медика, улучшить зрение с помощью черники практически невозможно.
Одна из подписчиц поинтересовалась у доктора Комаровского, действительно ли черника очень полезная для зрения ягода.
Всем известно мнение о том, что чернику нужно есть людям с плохим зрением, чтобы улучшить его. В наше время в аптеках можно даже приобрести чернику в таблетках.
Доктор Евгений Комаровский назвал это мнение ошибочным.
Изменить к лучшему зрение с помощью черники практически невозможно. В подавляющем большинстве случаев препараты, содержащие чернику, это не лекарства, а биологически активные добавки, которые теоретически оказывают положительное влияние на зрение, – написал врач на своей страничке в Instagram.
Положительно на зрение влияют качественное питание и хороший крепкий сон.
Однако медик отметил, что вреда от черники точно не будет, пишет belnovosti.by
09:46 02/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение