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Полезна ли черника для зрения?

Доктор Комаровский развеял миф о способности черники восстановить зрение.

По мнению медика, улучшить зрение с помощью черники практически невозможно.

Одна из подписчиц поинтересовалась у доктора Комаровского, действительно ли черника очень полезная для зрения ягода.


Всем известно мнение о том, что чернику нужно есть людям с плохим зрением, чтобы улучшить его. В наше время в аптеках можно даже приобрести чернику в таблетках.

Доктор Евгений Комаровский назвал это мнение ошибочным.

Изменить к лучшему зрение с помощью черники практически невозможно. В подавляющем большинстве случаев препараты, содержащие чернику, это не лекарства, а биологически активные добавки, которые теоретически оказывают положительное влияние на зрение, – написал врач на своей страничке в Instagram.

Положительно на зрение влияют качественное питание и хороший крепкий сон.

Однако медик отметил, что вреда от черники точно не будет, пишет belnovosti.by
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