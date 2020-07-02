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Убили и подожгли: двое мужчин подожгли дом знакомого, чтобы замести следы убийства

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в частном доме в деревне Вышедки Глубокского района нашли тело мужчины. Следователи выяснили, что его смерть носит криминальный характер

Фото Витебского областного управления МЧС
 
Сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, вечером 29 июня компания из трех человек распивала спиртное. Между двумя участниками застолья завязался конфликт. После чего 39-летний мужчина избил своего 62-летнего знакомого. Утром 30 июня они увидели, что избитый гость не подает признаков жизни, перетянули тело в его же дом и подожгли.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство). Подозреваемые задержаны. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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