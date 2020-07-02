Фото Витебского областного управления МЧС

Оксана Лазько. Сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области





По данным следствия, вечером 29 июня компания из трех человек распивала спиртное. Между двумя участниками застолья завязался конфликт. После чего 39-летний мужчина избил своего 62-летнего знакомого. Утром 30 июня они увидели, что избитый гость не подает признаков жизни, перетянули тело в его же дом и подожгли.





Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство). Подозреваемые задержаны. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.



