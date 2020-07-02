Ракета SpaceX вывела на орбиту третий GPS-спутник

Фото: кадр из видео





Компания SpaceX вывела на орбиту Земли третий навигационный GPS-спутник. Об этом компания сообщила в Twitter.

Ракета-носитель компании SpaceX Falcon 9 30 июня успешно доставила на орбиту еще один GPS-спутник третьего поколения.





Первая ступень ракеты-носителя через девять минут после старта успешно вернулась на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила девятую группу спутников Starlink. Первые 60 спутников были запущены в мае 2019 года. Всего планируется вывести на орбиту 11 тысяч спутников.



