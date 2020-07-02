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Ракета SpaceX вывела на орбиту третий GPS-спутник

Группа GPS-спутников третьего поколения будет состоять из 32 аппаратов. Они заменят те, которые сейчас обеспечивают сигнал GPS по всей планете.

Фото: кадр из видео

Компания SpaceX вывела на орбиту Земли третий навигационный GPS-спутник. Об этом компания сообщила в Twitter.
Ракета-носитель компании SpaceX Falcon 9 30 июня успешно доставила на орбиту еще один GPS-спутник третьего поколения.

Первая ступень ракеты-носителя через девять минут после старта успешно вернулась на плавучую платформу в Атлантическом океане.
Ранее сообщалось, что SpaceX запустила девятую группу спутников Starlink. Первые 60 спутников были запущены в мае 2019 года. Всего планируется вывести на орбиту 11 тысяч спутников.

Также сообщалось, что определены первые три туриста, которые полетят на МКС на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Об этом заявил исполнительный директор фирмы Axiom Space Майкл Саффредини, пишет korrespondent.net
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