



Инцидент произошел в городе Сан-Паулу, Бразилия, когда журналистка вела прямой эфир, пишет centralasia.media

Как сообщили СМИ, мужчина стоял на мосту поблизости и наблюдал за съемками, в руках грабителя был нож.





Ведущий новостей сообщил, что у журналистки забрали два телефона. Она сама не пострадала. Позже полиция установила личность мужчины и задержала его.



