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Видеофакт: в прямом эфире грабитель с ножом напал на бразильскую журналистку

На журналистку CNN из Бразилии во время прямого эфира с ножом напал мужчина и ограбил ее. Видео момента опубликовали в соцсетях.


Инцидент произошел в городе Сан-Паулу, Бразилия, когда журналистка вела прямой эфир, пишет centralasia.media
Как сообщили СМИ, мужчина стоял на мосту поблизости и наблюдал за съемками, в руках грабителя был нож.

Ведущий новостей сообщил, что у журналистки забрали два телефона. Она сама не пострадала. Позже полиция установила личность мужчины и задержала его.
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