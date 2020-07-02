Видеофакт: в прямом эфире грабитель с ножом напал на бразильскую журналистку
На журналистку CNN из Бразилии во время прямого эфира с ножом напал мужчина и ограбил ее. Видео момента опубликовали в соцсетях.
Инцидент произошел в городе Сан-Паулу, Бразилия, когда журналистка вела прямой эфир, пишет centralasia.media
Как сообщили СМИ, мужчина стоял на мосту поблизости и наблюдал за съемками, в руках грабителя был нож.
Ведущий новостей сообщил, что у журналистки забрали два телефона. Она сама не пострадала. Позже полиция установила личность мужчины и задержала его.
08:44 02/07/2020
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