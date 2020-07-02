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Министр образования Беларуси заявил о проработке изменения формата вступительных экзаменов

Вопрос по изменению формата вступительных испытаний уже прорабатывается, сообщил министр образования Игорь Карпенко, посещая учреждения образования Пуховичского района в среду.

"Ранее на педсовете велся разговор о необходимости совершенствования правил поступления в высшие учебные заведения. И мы вносили изменения, дополнения", - отметил Карпенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

По словам министра, в настоящее время создается межведомственная рабочая группа, которая должна проработать весь комплекс вопросов совершенствования вступительной кампании в вузы. По его словам, это серьезный вопрос, здесь главное найти разумный баланс.

"Общественность должна понимать, что этот процесс не будет закрытым. Конечно, мы объявим свои подходы, которые будут в том числе вынесены на обсуждение", - заявил глава ведомства.

Министр напомнил, что президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение разработать новые правила поступления в учреждения высшего образования.


"В этом году важно было создать условия для выпускников профильных аграрных классов: поступать без вступительных испытаний при целевом направлении на востребованные аграрные специальности, поскольку хотим отбирать туда мотивированных ребят. В правила приема в вузы внесены соответствующие изменения. Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы и мотивированные ребята из спортивно-педагогических классов тоже получили возможность поступать по собеседованию", - отметил он.

Поездку в Пуховичский район Карпенко назвал очередной возможностью озвучить свои позиции, которые педагогическая общественность должна обсудить. Совет ректоров, вузовская общественность, профессорско-преподавательский состав тоже должны подключиться к этому процессу, уверен министр

"Сегодня нашим профильным институтам поручено проанализировать формат вступительных испытаний и аттестации в целом в разных регионах, изучить зарубежный опыт", - рассказал он.

Министр добавил, что рассматриваются все предложения и возможные варианты. "Главная цель, к которой мы стремимся, - создать систему отбора мотивированных ребят, которые целенаправленно выбирают ту или иную специальность и планируют в последующем работать по этой специальности", - заключил Карпенко.
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