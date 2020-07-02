Коронавирус в мире: данные на утро 2 июля

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Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.





По информации проекта, в мире заражены 10 668 410 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 217,7 тысячи. За весь период пандемии скончались 515 694 инфицированных, 5,4 миллиона человек выздоровели.





Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2,68 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (1,44 миллиона человек), Россия (654,4 тысячи) оказалась на третьем месте. Индия (585,4 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Великобританию (314,9 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Перу, Чили, Испания, Италия и Мексика.





Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 128 062 человека. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.





8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется.



