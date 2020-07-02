Белавиа продлевает приостановку выполнения рейсов





Варшава (Польша) по 14 июля;

Ташкент по 31 июля;

Вена по 15 июля;

Вильнюс по 15 июля;

Рига по 15 июля;

Таллинн по 15 июля;

Во все пункты Казахстана по 31 июля;

Во все пункты России по 31 июля;

Во все пункты Грузии по 31 июля.

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Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.



