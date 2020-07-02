Белавиа продлевает приостановку выполнения рейсов
Из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнение полетов по следующим направлениям:
Варшава (Польша) по 14 июля;
Ташкент по 31 июля;
Вена по 15 июля;
Вильнюс по 15 июля;
Рига по 15 июля;
Таллинн по 15 июля;
Во все пункты Казахстана по 31 июля;
Во все пункты России по 31 июля;
Во все пункты Грузии по 31 июля.
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Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.
"Белорусский партизан"
08:04 02/07/2020
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