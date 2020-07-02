ВОЗ о COVID: в мире разрабатывают 141 вакцину

Во всем мире на данный момент ведется разработка 141 вакцины от коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в статье, опубликованной в газете The Washington Post 1 июня.





Гендиректор ВОЗ отметил, что разработка вакцины началась сразу же, как только информация о вирусе появилась в сети.

«Сейчас разрабатывается 141 вакцина. Лидеров (среди разработчиков) могут отделять от успеха месяцы. Конечно, гарантии полной защиты нет, но мы надеемся на это», − добавил Гебрейесус.





По его мнению, пандемия коронавируса показала, как международное сообщество нуждается в сотрудничестве для решения кризиса здравоохранения.

«Мы не только далеки от ликвидации рисков, которые представляет этот коварный вирус, но большинство людей по-прежнему подвержены инфекции», − указал глава ВОЗ.

Он также выразил тревогу, что мир остается крайне незащищенным перед будущими угрозами в сфере здравоохранения. По его словам, идет борьба с менее заметной пандемией устойчивости к противомикробным препаратам, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что ВОЗ надеется получить сотни миллионов доз вакцины против COVID-19 до конца 2020 года.



