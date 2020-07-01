Витебская милиция накануне выборов покупает необычные наручники
Накануне выборов витебская милиция закупает партию необычных наручников. 35 пар стоят целых 4550 рублей. В документах тендера наручники названы конвойными и выводными.
Их отличие от тех, которые обычно входят в амуницию патрульных милиционеров, в том, что браслеты у них должны быть соединены сравнительно длинной цепью. В случае витебской милиции цепь должна быть длиной от 40 до 50 см, пишут "Народныя навіны Віцебска".
Похожие наручники обычный человек мог видеть в фильмах о работорговле. Также такие употребляются во время БДСМ-игр.
Закупку проводит Управление внутренних дел Витебского облисполкома. Оплачиваться она будет за счет бюджета. Поставка должна состояться до 20 июля — менее чем за три недели до президентских выборов.
21:59 01/07/2020
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