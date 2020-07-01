Витебская милиция накануне выборов покупает необычные наручники

Их отличие от тех, которые обычно входят в амуницию патрульных милиционеров, в том, что браслеты у них должны быть соединены сравнительно длинной цепью. В случае витебской милиции цепь должна быть длиной от 40 до 50 см, пишут "Народныя навіны Віцебска"





Похожие наручники обычный человек мог видеть в фильмах о работорговле. Также такие употребляются во время БДСМ-игр.





Закупку проводит Управление внутренних дел Витебского облисполкома. Оплачиваться она будет за счет бюджета. Поставка должна состояться до 20 июля — менее чем за три недели до президентских выборов.